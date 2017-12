„Ich will keinen Schinken aufs Brot, weil mir die armen Tiere so leid tun. Ich will Salami.“

Diese Ernährungsregel hatte sich einst die vierjährige Tochter eines Bekannten auferlegt. Das Prinzip belegt: Je weniger man mit dem Fleischprodukt noch das Tier assoziiert, desto besser geht es runter. Und das, was wir am vierjährigen Mädchen niedlich finden, gilt als Ernährungsregel auch für viele Erwachsene. Nur ist es dann nicht niedlich, sondern eines mündigen Verbrauchers unwürdig.

Googeln Sie mal nach einem Foto eines kleinen Kälbchens, wie es mit seinen großen Augen in die Kamera guckt, und wenn sich die Kollegen in der Kantine gerade ein Stück Wiener Schnitzel reinschieben, zeigen Sie es rum: „Guck mal, süß, näch? So sah unsere Mahlzeit ohne Panade aus.“