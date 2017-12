Bevor wir also darauf hoffen, dass die Industrie oder Politik uns alle über Fleisch aufklärt, sollten es die Journalisten tun. Ich verspüre jenseits investigativer Magazine oft eine innere Bremse in der Branche: „Was, wenn die Zuschauer gerade beim Essen sind, und wir zeigen denen im Fernsehen Bilder vom Schlachten? Die werden sich beschweren. Und ist es unsere Aufgabe, die Menschen zum Umdenken zu erziehen?“ Wahrscheinlich sind zu viele Fleischesser unter uns Medienmachern. Es geht doch schlicht um eins: die Wahrheit! So wie bei Kinderarbeit auch.

Vor einiger Zeit hat das ZDF gezeigt, wie es ist: In der 19-Uhr-heute-Sendung warnte Petra Gerster vorab die Zuschauer vor schlimmen Bildern und dann kam die Wahrheit: Ein Rind, im Schlachthaus an einem Hinterbein mit einer Kette an Rollen an der Decke aufgehängt, wie es bei vollem Bewusstsein zappelte, weil der Arbeitsschritt Betäubung nicht richtig funktioniert hatte, aber nun war es an der nächsten Arbeitsstation eben Zeit für den nächsten Arbeitsschritt durch nächsten Mitarbeiters.