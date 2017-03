Bild vergrößern Der kanadische Konzern kämpft gegen Schulden und Imageprobleme. Bild: AP

Hedgefonds-Manager William Ackman zieht die Reißleine und trennt sich überraschend von seiner Beteiligung am Pharmakonzern Valeant. Der Investor nimmt dabei einen Verlust in Milliardenhöhe in Kauf.