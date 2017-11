DüsseldorfDer unter Druck geratene Windturbinenbauer Nordex hat sein Umsatzziel für 2017 zurückgenommen und rechnet auch im kommenden Jahr mit schwachen Geschäften. Vorstandschef José Luis Blanco bekräftigte am Dienstag daher, in Europa die Kosten um 45 Millionen Euro zu reduzieren. Der damit verbundene Stellenabbau sei in Vorbereitung. Bereits im September hatte der Manager angekündigt, 400 bis 500 der insgesamt rund 5.200 Stellen zu streichen.