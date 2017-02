Siemens schließt eine Rotorblätterfabrik für Windturbinen in Dänemark. Dabei würden 430 Stellen gestrichen, erklärte der Konzern am Mittwoch. Der Standort in Engesvang werde dichtgemacht, weil sich die Produktion dort nicht für den Bau größerer Flügel erweitern lasse, sagte ein Sprecher. Siemens, das vor gut einem Jahrzehnt mit der Übernahme der dänischen Bonus Energy in das Windkraftgeschäft eingestiegen war, werde sich auf die zwei übrigen Fabriken in Dänemark konzentrieren.