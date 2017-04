DüsseldorfEgal, ob Multi, Staatskonzern oder Spezialanbieter: Die globale Ölindustrie ist in den vergangenen Jahren in einen nie dagewesenen Sparrausch verfallen. Als Reaktion auf den Ölpreisverfall, der im Sommer 2014 einsetzte, erklärten Konzerne wie Saudi Aramco, Exxon Mobil oder Shell Effizienz und Kostendisziplin zur obersten Maxime. Um die erodierenden Erlöse und wegbrechenden Gewinne irgendwie zu kompensieren, wurden in der Branche in den vergangenen drei Jahren mehr als 440.000 Jobs gestrichen.

Die Industrie kürzte aber nicht nur beim Personal. Auch ihre angedachten Investitionen für die Erschließung neuer Öl- und Gasreserven kappte die Branche in Summe um ein Fünftel. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung Wood Mackenzie entspricht das der unvorstellbaren Summe von rund einer Billion Dollar. Parallel mit dem Anstieg der Ölpreise Ende 2016 haben zwar die ersten Unternehmen wieder damit begonnen, mehr Geld für das Aufspüren neuer Quellen zu investieren. Aber Wintershall-Chef Mario Mehren ist überzeugt, dass die Kürzungsorgie, die davor stattgefunden hat, nicht ohne Folgen bleiben wird.