 ZF Friedrichshafen: Vorstandschef Stefan Sommer verlässt Unternehmen

Der Machtkampf ist entschieden: ZF-Chef Stefan Sommer scheidet mit sofortiger Wirkung aus. Bis zur Berufung eines Nachfolgers übernimmt sein Stellvertreter, Finanzvorstand Konstantin Sauer (58), interimsweise auch die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden.

„Wir danken Dr. Sommer für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für das Unternehmen. In seinen gut fünf Jahren an der Spitze des ZF-Konzerns hat Dr. Stefan Sommer das Unternehmen tatkräftig weiterentwickelt“, würdigt der ZF-Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Paefgen die Arbeit Sommers. Ein Nachfolger werde der Aufsichtsrat in Kürze berufen.