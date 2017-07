Probleme im Pflanzenschutzgeschäft haben Bayer im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Konzernergebnis sank um gut elf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das Leverkusener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) stagnierte bei 3,05 Milliarden Euro, damit schlug sich Bayer aber etwas besser als von Analysten erwartet. Dies hat der Konzern vorwiegend seiner Kunststofftochter Covestro zu verdanken, deren Ergebnis im vergangenen Jahresviertel um fast 50 Prozent gestiegen war. In der Agrarsparte CropScience brach das Ergebnis dagegen um gut 52 Prozent ein. Der Konzernumsatz kletterte um drei Prozent auf 12,19 Milliarden Euro.

Bayer war 2017 für das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut eigentlich von einer leichten Erholung ausgegangen, ab Ende des Jahres sollte es dann wieder zu robusterem Wachstum kommen. Diese Hoffnungen haben sich aber bislang nicht erfüllt. Hintergrund der Probleme: Großhändler in Brasilien, die die Pflanzenschutzmittel von Bayer an die Landwirte weiterverkaufen, sitzen nach Abschluss der Erntesaison noch auf unerwartet hohen Vorräten. Bayer erhält sein Geld aber erst, wenn die Großhändler die Produkte an die Landwirte weiterveräußert haben. In der Agrarchemiesparte führte das zu einer Ergebnisbelastungen von 355 Millionen Euro.