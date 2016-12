HerzogenaurachDer Autozulieferer Schaeffler will sich mit dem Kauf eines Elektromotorenherstellers für das künftige Elektroauto-Zeitalter wappnen. Das fränkische Unternehmen erwirbt 51 Prozent der Anteile an der Starnberger Firma Compact Dynamics, wie das Unternehmen mit Firmensitz in Herzogenaurach am Dienstag mit. Der Kauf soll im ersten Quartal 2017 wirksam werden. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Schaeffler will künftig die Elektromotoren der Tochter des Nürnberger Unternehmens Semikron International in Großserie herstellen. Es ist der erste Zukauf von Schaeffler seit der umstrittenen Übernahme des Reifenherstellers und Zulieferers Continental 2008. Gleichzeitig habe Schaeffler mit Semikron eine Kooperation bei der Entwicklung und Fertigung von elektrischen Motorsteuerelementen vereinbart.