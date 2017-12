WienDer Leuchtenhersteller Zumtobel ist im zweiten Quartal unter anderem wegen des höheren Kostendrucks in der Branche und einem schwächeren Geschäft in Großbritannien in die roten Zahlen gerutscht. Generell liege die Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie weiterhin unter den Erwartungen und die erhoffte Erholung sei kurzfristig nicht absehbar, teilte das Vorarlberger Unternehmen am Dienstag mit.

Unter dem Strich verbuchte Zumtobel in dem von August bis Ende Oktober laufenden Quartal einen Verlust von 2,0 Millionen Euro nach einem Gewinn von 15,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz schrumpfte um 10,1 Prozent auf 307,3 Millionen Euro.