GM-Chefin Mary Barra versucht der Belegschaft von Opel und Vauxhall einen Zusammenschluss mit dem französischen Rivalen PSA Peugeot Citroen schmackhaft zu machen. „Eine mögliche Transaktion würde es PSA und Opel Vauxhall ermöglichen, ihre sich ergänzenden Stärken noch mehr zur Geltung zu bringen und damit ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit in einem sich rapide wandelnden europäischen Markt verbessern“, schrieb Barra in einem Brief an die Mitarbeiter. Mehr könne sie derzeit nicht sagen, weil die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten seien. General Motors (GM) werde aber sicherstellen, dass eine Transaktion im Interesse aller Beteiligten ausgestaltet werde. „Lassen sie sich bei ihrer wichtigen Arbeit hiervon nicht ablenken“, appellierte Barra an die Belegschaft.

Doch in Rüsselsheim herrscht große Aufregung. Die Verhandlungen sind nach Informationen des Handelsblatts schon weit gediehen. Barra habe den Verkauf von Opel als erklärtes Ziel der Gespräche bezeichnet, erfuhr das Handelsblatt aus gut informierten Kreisen. Man plane mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten, um die Übertragung auf PSA abzuschließen.