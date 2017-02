Bayer-Chef Werner Baumann kann sich dahingehend wohl erstmal zurücklehnen und über die üppigen Früchte des Geschäftsjahres 2016 freuen. Angetrieben durch das Pharmageschäft und mit erfolgreichen neuen Medikamenten steht Bayer wieder vor Rekordergebnissen. Dabei fällt für die Aktionäre, wie das Unternehmen schon am Dienstag mitteilte, eine um 20 Cent auf 2,70 erhöhte Dividende ab. Die Werkstofftochter Covestro hatte bereits am Montag ihre Zahlen präsentiert und ebenfalls glänzende Ergebnisse geliefert. Viel Rückenwind also für den Bayer-Chef auf dem Weg zur Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto.

Bayer versucht sich an der größten Übernahme eines deutschen Konzerns überhaupt. Monsanto-Forschungschef Robb Fraley erzählt, wie Bayer die Mega-Übernahme durchzog und greift die Glyphosat-Kritiker an.

Für Bayer-Chef Baumann steht dabei viel auf dem Spiel: Die Rekordübernahme soll sein Meisterwerk werden. Doch knapp ein Jahr nach seinem Antritt als Vorstandsvorsitzender und ein halbes Jahr nach der Einigung auf einen Zusammenschluss hängt der 66 Milliarden Dollar teure Deal in der Luft. Und es ist keineswegs sicher, dass er erfolgreich zum Abschluss gebracht wird, wie es sich die Konzernlenker in Leverkusen und St. Louis im US-Bundesstaat Missouri wünschen.

Die endgültige Entscheidung über den Zusammenschluss treffen die Kartellbehörden. In vielen Ländern werden Wettbewerbshüter in den kommenden Monaten den Deal auf Herz und Nieren prüfen. Entscheidend für das Gelingen wird vor allem der Entscheid der Behörden in den USA und Europa sein. In den USA wurde die Fusion schon im vergangenen Dezember zur Genehmigung angemeldet, in der EU soll der Antrag bis Ende März eingereicht werden. Bayer rechnet Ende des Jahres mit einer Entscheidung.