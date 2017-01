Betrachtet man die Buchtitel zum Thema Smartphone, hat man allerdings das Gefühl, die Menschheit verkümmert sozial, kognitiv und emotional. Der Soziologe Harald Welzer hat im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel „Die smarte Diktatur“ geschrieben, in dem er unter anderem vor den Überwachungsmöglichkeiten warnt; der Psychologe Manfred Spitzer bemängelte 2012 in seinem Buch „Digitale Demenz“, dass kognitive Fähigkeiten wegen des Smartphones verkümmerten. Sie und Ihr Kollege Daniel Ulrich schrieben ein Buch namens „Digitale Depression“.

Nein, so pessimistisch muss man die Auswirkungen des Smartphones nicht sehen. Wir haben den Titel in Anlehnung an die „Digitale Demenz“ von Herrn Spitzer gewählt, der auf das Kognitive abzielt. Unser Fokus liegt auf dem Gefühlsleben. Der Titel klingt pessimistischer, als wir das meinten. Ich sehe viele Möglichkeiten, das Smartphone positiv und nützlich in den Alltag zu integrieren. Aber auch nach zehn Jahren haben viele Menschen ein Problem damit, im Umgang mit ihrem Smartphone das richtige Maß zu finden. Wir nehmen die Möglichkeiten, die Technik uns bietet dankbar an, ohne zu prüfen, ob uns das wirklich gut tut. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass ständiges Abrufen von Mails und Chatten Menschen stresst. Wer das dosiert macht, geht deutlich entspannter durch den Alltag und ist aufnahmefähiger. Die Frage ist doch: Muss ich wirklich jede freie Minute nutzen, um mich online zu beschäftigen?

Was ist problematisch an einem solchen Verhalten?

Zum Problem wird es, wenn aus der Möglichkeit der ständigen Nutzung eine gefühlte Verpflichtung oder ungesunde Gewohnheit wird. Man fragt sich gar nicht mehr, will ich diesen Moment jetzt dem Smartphone schenken, sondern tut es einfach. Ohne Rücksicht auf Verluste. Zum Beispiel brauchen wir Menschen bestimmte Leerräume, um dem Hirn die Chance zu geben, neue Verknüpfungen zu erstellen, und auf neue kreative Gedanken zu kommen.