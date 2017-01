FrankfurtDie Deutsche Telekom hat sich eine milliardenschwere Geldspritze am Kapitalmarkt besorgt. Der Konzern begab Dollar-Anleihen im Volumen von 3,5 Milliarden Dollar mit Laufzeiten von drei, fünf und zehn Jahren, um von den aktuell günstigen Finanzierungsbedingungen in Dollar zu profitieren. Das frische Geld fließt in das Unternehmen sowie in die Finanzierung alter Schulden, wie die Telekom in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Eine bestimmte Investition sei damit nicht verbunden. Die Schulden von derzeit 48,5 Milliarden Euro sollen durch die Transaktion nicht steigen. Die Telekom-Aktien fielen am Vormittag um rund zwei Prozent auf 16,08 Euro, auch belastet durch eine Herunterstufung durch Goldman Sachs.

Die Analysten der US-Bank bewerten das Potenzial der Titel nur noch als „neutral“ und strichen sie von ihrer „Pan-Europe Buy“-Liste. Es sei nicht damit zu rechnen, dass sich der Bonner Konzern besser als die Rivalen entwickeln werde.