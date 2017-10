So lange hat Telekom-Chef Tim Höttges noch nie nach einem neuen Vorstand gesucht. Seit Monaten sind Headhunter unterwegs, um einen Nachfolger für T-Systems-Chef Reinhard Clemens zu finden. Die meisten winkten sofort ab: Die IT- und Großkundensparte ist seit Jahren das Sorgenkind der Deutschen Telekom. Sich freiwillig auf diesen Schleuderstuhl zu setzen, das Risiko wollte und will keiner der Top-Leute in der deutschen IT-Szene eingehen.

Bis nach London musste Höttges seine Spürhunde schicken, um fündig zu werden. Der neue Sanierer von T-Systems heißt Adel Al-Saleh, ist 53 Jahre alt und US-Amerikaner. Zuletzt stand er an der Spitze der NGA Human Resources. Das Unternehmen preist sich selbst als „einzigen großen Outsourcer für Human Relations mit europäischen Wurzeln“ an und deckt mit seinem Produktportfolio das gesamte Spektrum der IT-Prozesse und Gehaltsabrechnungssysteme für das Personalmanagement ab.