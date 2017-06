Plötzlich steht sie da, wie aus dem Nichts. Vielleicht liegt es daran, dass unsere erste Begegnung auf Strümpfen stattfand. Der Schweizer Gastgeber wollte sein Chalet am Rande des winterlichen Weltwirtschaftsforums in Davos nicht durch Schneematsch ruinieren lassen. Bei der zweiten Begegnung in London war das nun anders. Und doch auch hier der Eindruck: Diese Frau macht keinen Wind um sich und versetzt doch manch einen bei Google und Mutterkonzern Alphabet in stürmische Gefühlslage.

Ruth Porat ist seit zwei Jahren Finanzchefin. Sie soll den Geeks und Nerds der digitalen Zukunft nun Finanzdisziplin beibringen. Da war noch Luft nach oben, der Börsenwert von Alphabet hat seit ihrem Antritt um fast 80 Prozent zugelegt. Hinsetzen, Hände auf den Tisch legen, den Blick klar aufs Gegenüber gerichtet, so geht es los. Man begreift intuitiv, warum mit dieser Frau nun ein anderer Wind weht.