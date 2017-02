 Amazon zieht Echo-Verkaufsstart vor

Deutlich früher als ursprünglich geplant können Kunden in Deutschland Amazons Smart-Home-Assistenten Echo und Echo Dot bestellen. Der freie Verkauf der beiden Geräte starte ab sofort, wie Amazon am Montag mitteilte. Bislang waren die Geräte in geringen Stückzahlen nur auf Einladung erhältlich, der freie Verkauf sollte eigentlich erst im Sommer starten.

„Unser Team hat sehr hart daran gearbeitet, allen Kunden beide Produkte so schnell wie möglich anbieten zu können“, sagt Jorrit van der Meulen als zuständiger Vice President bei Amazon. „Wir bedanken uns bei den ersten Nutzern für das wertvolle Feedback mit dem wir den Service kontinuierlich verbessern konnten.“