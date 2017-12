Der Grund ist ein schwelender Streit zwischen Google und Amazon , der auf den ersten Blick wie der Zank zweier Grundschulkinder auf dem Schulhof aussieht. Doch er könnte auch ein Vorgeschmack darauf sein, wie sich Technologiekonzerne in Zukunft stärker voneinander abkapseln, zum Nachteil der Kunden.

Amazon und Google konkurrieren mittlerweile in mehreren Bereichen. Beide Unternehmen haben TV-Hardware im Angebot, sie betreiben eigene Streamingdienste für Musik und Filme und sie zählen mittlerweile zu den führenden Anbietern smarter Lautsprecher und digitaler Assistenten. Noch ist Amazons Echo in diesem Segment das meistverkaufte Gerät. Doch Google will mit seinem Home-Lautsprecher und dem Google Assistent aufholen.