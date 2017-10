Platz 10: Novartis

Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis hat im Fiskaljahr bis zum 30. Juni 2017 insgesamt 9,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Diese Zahlen hat jetzt die Strategieberatung Strategy&, die zum Wirtschaftsprüfkonzern PwC gehört, in einer Studie veröffentlicht. In der Pharmabranche sind die Forschungsausgaben traditionell hoch, deshalb schafft es auch Novartis in die Top Ten – noch vor deutlich umsatzstärkeren Unternehmen. Die Schweizer haben 19,4 Prozent ihren Umsatzes in F&E-Projekte gesteckt.