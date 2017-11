BarcelonaDie amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US will den neuesten Mobilfunk-Standard 5G in den USA in den kommenden drei Jahren einführen. „Wir wollen 5G bis 2020 landesweit aufbauen“, sagte Technikvorstand Neville Ray am Donnerstag auf der Branchenmesse in Barcelona. Finanzvorstand Braxton Carter kündigte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an, das im Dezember starten könnte. Die Deutsche Telekom habe dabei kein Interesse, Aktien zu verkaufen, sondern könnte eher noch Anteile zukaufen.

Trotz des Scheiterns der Verhandlungen über eine Fusion des drittgrößten US-Mobilfunkanbieters mit dem kleineren Rivalen Sprint gab sich Carter optimistisch. Er sehe weiter große Wachstumschancen. „Es war ein faszinierendes Jahr. Die Ereignisse der letzten drei oder vier Monate waren der größte Spaß, den wir seit langem hatten“, beschrieb er das lange Ringen um ein Zusammengehen mit Sprint.