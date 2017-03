Der gebürtige New Yorker startete seine journalistische Karriere bei The Economist 1997 als Korrespondent in London. Anschließend folgten Stationen in Hongkong (2000-2003), San Francisco (2003-2009) und Los Angeles. Seit 2012 leitet er das Economist-Büro in Berlin. Kluth studierte am Williams College in Massachusetts und an der London School of Economics. 2012 erschien sein Buch „Hannibal and Me: What History’s Greatest Military Strategist Can Teach us About Success and Failure“.