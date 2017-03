WirtschaftsWoche: Facebook wurde gegründet, als die meisten Menschen noch über PCs ins Internet gingen. Fast hätte das Unternehmen den Wandel auf die mobile Welt verpasst. Sie haben diesen dann erfolgreich umgesetzt. Auf welche technologischen Umbrüche bereiten Sie sich als nächstes vor? Andrew Bosworth: Komischerweise reden viele Menschen über den Wandel hin zum mobilen Internet so, als sei das Ganze schon abgeschlossen. Für mich steht fest: Wir stehen er erst am Anfang eines fundamentalen Veränderungsprozesses. Ich verbringe deshalb eine Menge Zeit damit, mir Gedanken zu machen, wie die Menschen noch regelmäßiger und effizienter ihre Mobiltelefone benutzen können, um ihre Alltagsprobleme zu lösen.

Die MWC-Highlights in Bildern

Das Handy noch öfter benutzen? Viele Menschen sind damit doch schon fast 24 Stunden online.

Genau. Aber noch ist alles auf Ihrem Smartphone sehr fragmentiert. Wenn Sie sich etwa mit Freunden in einem Restaurant verabreden wollen, brauchen Sie erst eine App, um rauszufinden, welches Restaurant in der Nähe am besten ist. Dann eine andere, um eine Reservierung zu machen. Und noch eine, um das Ergebnis Ihren Freunden mitzuteilen. Das geht sicher besser.