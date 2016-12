Nokia hat in Deutschland mehrere Patentklagen gegen Apple eingereicht. Der finnische Konzern, einst Weltmarktführer bei Handys, teilte am Mittwoch mit, Gerichte in München, Düsseldorf und Mannheim sowie im US-Bundesstaat Texas eingeschaltet zu haben. Dabei geht es um angebliche Patentverletzungen, unter anderem bei Displays und Softwareanwendungen. Insgesamt soll es Verstöße gegen 32 Patente gegeben haben.

„Nach einigen Jahren mit Verhandlungen zur Erzielung einer Vereinbarung über die Nutzung dieser Patente durch Apple handeln wir nun zur Verteidigung unserer Rechte“, sagte Nokia-Patentchef Ilkka Rahnasto in einer Mitteilung.