Apple meldet eine große Nachfrage nach seinem neuen Smartphone. Die Vorbestellungen für das iPhone X gingen "durch die Decke", sagte eine Sprecherin des Technologiekonzerns am Freitag zu Reuters. Das iPhone X kann seit Freitag vorbestellt werden. Offenbar ist mit Verzögerungen bei der Lieferung zu rechnen: Laut der Apple-Website müssen Kunden fünf bis sechs Wochen auf ihr Gerät warten. Ursprünglich sollten die Auslieferungen am kommenden Freitag starten. Zehn Jahre nach dem ersten iPhone hatte die Präsentation des mit Spannung erwarteten Jubiläumsmodells im September für Ernüchterung gesorgt.

Analysten erklärten, dass Kunden angesichts des Preises von rund 1000 Dollar nicht wie gewohnt auf das neue Modell anspringen könnten. Die Experten verwiesen zudem darauf, dass Apple hinter seinem Produktionsplan hinterherhinke. So soll die Kamera Schwierigkeiten bereiten, mit der das Handy das Gesicht seines Nutzers erkennen kann. In Deutschland kommt das iPhone X am 3. November zu Preisen ab 1149 Euro in den Handel.