San FranciscoSind die Zeiten der konspirativ gestalteten Einladungen an die Presse vorbei, die Apple-Fans ehrfürchtig erschaudern lassen? Jedes Wort auf der Einladungskarte, jede Farbnuance, jedes Detail wird normalerweise wochenlang in den Sozialen Netzwerken diskutiert, analysiert und als potenzielles Produktmerkmal interpretiert. Die Realität gibt es dann auf umjubelten Hochämtern in Tech-Kathedralen in San Francisco oder San Jose - einem erlesenen Auditorium vorgestellt. Vor dem Gebäude fahren TV-Übertragungswagen aus der ganzen Welt auf.

Was auf der Bühne präsentiert wird, ist „spektakulär“, „atemberaubend“, „mindblowing“. Designlegende Jon Ive stellt in gesalbten Worten in Videos mit weißem Hintergrund vor, warum sich jetzt wieder alles auf der Welt geändert hat. Und wenn man Pech hat, tritt zum Schluss noch U2 auf.