MünchenPro Sieben Sat 1 baut mit der Übernahme der angeschlagenen Senderfamilie ATV ihr Geschäft als größte Privatsendergruppe in Österreich aus. Eine Genehmigung der österreichischen Medien- und Kartellbehörden steht allerdings noch aus, wie Pro Sieben Sat 1 am Dienstag mitteilte. „Ich freue mich, dass wir für den Fortbestand des Unternehmens die optimale Lösung gefunden haben“, erklärte der Medienunternehmer Herbert Kloiber, der sich von der defizitären Tochter seiner Mediengruppe Tele München trennt. Pro Sieben Sat 1 kündigte eine Sanierung von ATV an, ohne Details zu nennen.