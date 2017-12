BerlinDer Medienkonzern Axel Springer will sich vom französischen Online-Frauenportal Aufeminin trennen. Derzeit würden exklusive Gespräche mit dem französischen Fernsehsender TF1 über einen Kauf der Mehrheitsbeteiligung in Höhe von rund 78 Prozent geführt, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Zum möglichen Transaktionspreis wollte sich ein Springer-Sprecher auf Anfrage nicht äußern.

Die Berliner halten seit mehr als zehn Jahren die Mehrheit an der nach eigenen Angaben weltweit führenden Plattform für Frauenthemen rund um Mode, Trends und Gesundheit. Das Unternehmen, das an der Pariser Börse notiert ist, ist in mehr als 20 Ländern aktiv. 2016 kam Aufeminin, das in Deutschland unter Gofeminin bekannt ist, auf einen Umsatz von 107 Millionen Euro.