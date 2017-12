Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) haben beantragt, im Verfahren zur Bußgeldentscheidung der EU-Kommission gegen das US-Unternehmen als Streithelfer auf Seiten der Kommission beitreten zu können. Das teilten BDZV und VDZ am Freitag mit. Der Antrag wurde beim Gericht Erster Instanz der Europäischen Union (EuG) gestellt.

Die Brüsseler Kommission hatte wegen der Produktanzeigen in Google-Suchergebnissen im Juni eine Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen das Unternehmen verhängt. Die zuständige Kommissarin Margrethe Vestager wirft dem Internet-Konzern unfairen Wettbewerb vor: Er habe seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht. Google zog gegen die Kartellstrafe vor Gericht. „Jetzt kommt es darauf an, diese historische Entscheidung wirksam gegen die aus unserer Sicht unbegründeten Einwände von Google zu verteidigen“, so VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer.