Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch schon von der Nintendo Switch gehört haben, ist gar nicht so gering: 35 Prozent. Dabei kann man die Spielkonsole erst seit gut fünf Wochen überhaupt kaufen. Wenn man sie denn kriegt, was gar nicht so einfach ist. Nintendo war beim Verkaufsstart vorsichtig und produziert nun nach, bei Amazon ist die Switch derzeit laut Webseite nicht auf Lager.

Für Zuhause gibt es eine Dockingstation, die die Konsole mit dem Fernseher verbindet. Und passend zu dieser neuen Form von Spielfreiheit schickt Nintendo die Konsole von Beginn an mit einem Open-World-Game aus der Zelda-Reihe ins Rennen. Manche Quellen hypen das Spiel sogar als eines der besten Games aller Zeiten.

Zielgruppe wird erreicht und ist neugierig

Eine deutschlandweite Promotion-Tour hat Nintendo zwar gerade erst gestartet, die Werbewahrnehmung für die Switch ist seit Verkaufsstart dennoch beachtlich. Aktuell geben zwar nur sieben Prozent der Deutschen ab 18 Jahren an, sich an Werbung für die Switch zu erinnern, aber in der Gruppe der Bis-30-Jährigen liegt die Werbewahrnehmung mehr als drei Mal so hoch.

Und wirft man einen Blick auf diejenigen, die sich aktuell an Werbung für die Switch erinnern, können sich 22 Prozent davon den Kauf der Konsole vorstellen. Und nur 16 Prozent den Kauf einer Sony Playstation. Nintendo scheint also seine Zielgruppe zu erreichen. Und hat Chancen, mit weiteren Spielen wie einem Mario-Kart-Titel, die Attraktivität seiner neuen Konsole bis zum Weihnachtsgeschäft weiter zu steigern.