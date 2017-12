Liegt es am Namen? Oder am Alter der Marke? Es ist erstaunlich: Seit Jahren liegt der Bekanntheitsgrad der Sony Playstation recht konstant bei 80 Prozent – und der der Xbox von Microsoft konstant zehn Prozentpunkte niedriger. Es scheint fast schon kaum wahrscheinlich, dass sich diese Werteverhältnisse aus dem YouGov-Markenmonitor BrandIndex früher oder später zueinander ändern werden.

Der wahre Konkurrent der Playstation ist aber natürlich die Xbox. Microsoft hat im Juni eine neue Version vorgestellt – die Xbox One X – und im November auf den Markt gebracht. Offenbar mit Erfolg: Der Anteil der von uns befragten Verbraucher, die angeben, den Kauf einer Xbox in Betracht zu ziehen, hat zuletzt ein Rekordniveau erreicht. Das dürfte auch damit zusammen hängen, dass Microsoft aktuell den Werbedruck im Weihnachtsgeschäft merklich erhöht hat. Bereits jetzt erreicht die Xbox-Werbung schon so viele Verbraucher, wie in den Vorjahren frühestens Mitte Dezember.

Playstation findet am ehesten Käufer

Doch Sony lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Obwohl die Playstation im Vergleich zur leistungsstarken Xbox in die Jahre gekommen zu sein scheint, bleibt sie die begehrtere Konsole. Unter denjenigen, die beide Marken kennen, gibt es mehr als doppelt so viele Kaufinteressenten für die Playstation als für die Xbox.