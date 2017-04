LondonDie britische Ausgabe der Frauenzeitschrift „Vogue“ bekommt erstmals in ihrer Geschichte einen männlichen Chefredakteur: Der gebürtige Ghanaer Edward Enninful leitet künftig das einflussreiche Modemagazin, wie am Montag bekanntgegeben wurde. Zuvor war er Kreativ- und Modedirektor bei der Zeitschrift „W“. Auch für die italienische „Vogue“ hat er bereits gearbeitet. Enninful lebt seit seiner Kindheit in London.

Im vergangenen Jahr wurde Enninful mit dem Verdienstorden des britischen Empires ausgezeichnet. Zur Party, die er aus diesem Anlass feierte, kamen Prominente wie Sängerin Madonna und die Models Kate Moss und Naomi Campbell.