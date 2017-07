LondonZahlungen an die Deutsche Telekom und die französische Orange haben beim britischen Telekomkonzern BT tiefe Kerben geschlagen. Um im Bilanzskandal in Italien rechtliche Forderungen der beiden Anteilseigner zu vermeiden, verglichen sich die Briten mit ihnen, wie BT am Freitag mitteilte. Wegen der Sonderzahlung von 225 Millionen Pfund (rund 250 Millionen Euro) brach der Vorsteuergewinn im ersten Geschäftsquartal um 42 Prozent auf 418 Millionen Pfund ein.

Am Aktienmarkt in London wurde BT abgestraft, BT-Papiere fielen um drei Prozent. „Wir hatten schon gedacht, Italien liegt hinter uns“, schrieben die Analysten der Beratungsgesellschaft Bernstein.