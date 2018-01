Bild vergrößern Das Logo des Chipherstellers Intel vor der Zentrale des Unternehmens im kalifornischen Santa Clara, USA. Bild: dpa

Es sind erste Klagen gegen den Branchenrise Intel wegen schwerwiegenden Sicherheitslücke in Computer-Prozessoren bei Gerichten in den USA eingegangen. Diese streben den Status von Sammelklagen an.