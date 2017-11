Vorausgegangen seien Gespräche mit den größten Anteilseignern von Qualcomm. Broadcom habe noch nicht entschieden, wie deutlich die Offerte angehoben werden solle. Bislang bietet Broadcom je Qualcomm-Papier 70 Dollar in bar und eigenen Aktien, insgesamt hat die Offerte ein Volumen von 103 Milliarden Dollar. Inklusive Schulden sind es 130 Milliarden Dollar. Es wäre die teuerste Übernahme in der Branche aller Zeiten.

New York Der US-Chipkonzern Broadcom will Insidern zufolge mit einer Aufstockung seines milliardenschweren Gebots den Rivalen Qualcomm von einer Übernahme überzeugen. Broadcom erwäge, Qualcomm mehr seiner eigenen Aktien anzubieten, sagten mit der Sache vertraute Personen am Mittwoch.

In der Chipbranche, in der die einzelnen Hersteller hohe Entwicklungskosten tragen, grassiert seit einiger Zeit das Fusionsfieber. So hat Broadcom noch nicht den 5,5 Milliarden Dollar schweren Kauf von Brocade abgeschlossen. Qualcomm selbst befindet sich derzeit mitten in der 38 Milliarden Dollar schweren Übernahme des niederländischen Chipanbieters NXP, der einst zu Philips gehörte.