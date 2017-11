 Qualcomm weist Broadcoms Offerte zurück

Der US-Chipkonzern Qualcomm zeigt dem 103 Milliarden Dollar schweren Übernahmeangebot des Rivalen Broadcom die kalte Schulter. Das Unternehmen werde in der Offerte "dramatisch unterbewertet", teilte Qualcomm am Montag mit. Das Führungsgremium habe sich einstimmig gegen das Übernahmeangebot ausgesprochen. Zudem bestehe eine signifikante Unsicherheit, ob die Aufsichtsbehörden einem Zusammenschluss zustimmen würden, sagte Qualcomm-Direktor Tom Horton. Broadcom hält trotz der Absage an seinem Fusions-Vorstoß fest. "Wir glauben weiterhin, dass unser Vorschlag für die Qualcomm-Aktionäre die attraktivste Alternative ist und fühlen uns durch ihre Reaktion ermutigt." An der Börse kam die Absage von Qualcomm gut an: Die Aktien legten bis zu 2,5 Prozent zu, während die Broadcom-Papiere 1,3 Prozent verloren.

Beide Firmen beliefern vor allem Mobiltelefon-Hersteller und zählen Apple zu ihren wichtigsten Kunden. Analysten zufolge könnte Qualcomm bei einem Zusammenschluss den seit Jahren währenden Patentstreit mit dem Smartphone-Pionier beilegen: Broadcom verfüge über die besseren Kontakte. Kartellrechtsexperten zufolge dürfte eine Fusion der beiden Unternehmen insbesondere in China auf Hürden stoßen. Die Branche gilt in der Volksrepublik als Schlüsselindustrie, die Behörden könnten eine langwierige Prüfung vornehmen und Auflagen erlassen.