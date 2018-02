 Broadcom erhöht Qualcomm-Gebot auf 146 Milliarden

Der Chipkonzern Broadcom hat sein Übernahmeangebot für den Konkurrenten Qualcomm auf insgesamt 146 Milliarden Dollar hochgeschraubt. Damit will Broadcom die Qualcomm-Führungspspitze, die sich bislang gegen einen Deal sperrt, an den Verhandlungstisch bringen.

Das Gebot je Aktie werde um 12 Dollar - in Form von Broadcom-Anteilen - auf 82 Dollar angehoben, teilte Broadcom am Montag in San Jose mit. Damit wird Qualcomm mit rund 121 Milliarden Dollar bewertet. Dazu kämen nach früheren Angaben noch Schulden von rund 25 Milliarden Dollar hinzu, falls Qualcomm wie geplant den weiteren Konkurrenten NXP übernimmt.