 Apple-Streit und US-Steuerreform drücken Qualcomm ins Minus

Insgesamt verbuchte Qualcomm im vergangenen Quartal einen Verlust von sechs Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 6,1 Milliarden. Ein Jahr zuvor hatte es noch einen Quartalsgewinn von 700 Millionen Dollar gegeben. Das ist in etwa der Betrag, den Qualcomm damals für Apple -Geräte und von einem anderen Anbieter bekommen hatte. Dieses Geld fehlt jetzt.

Qualcomm verbuchte bereits auch eine Rückstellung von 1,2 Milliarden Dollar für eine Strafe der EU-Kommission, die dem Chipkonzern wettbewerbswidriges Verhalten in einem Exklusivdeal mit Apple vorwirft. Qualcomm will dagegen in Berufung gehen - aber musste das Geld vorerst trotzdem zurücklegen.