Herr Valentine, Sie verantworten mit dem Start-up-Wettbewerb eine der spannendsten Veranstaltungen der Technologiemesse South by Southwest. Was ist bei der nunmehr neunten Auflage hervorzuheben?

Zu Chris Valentines Kunden gehören die US-Raumfahrtbehörde NASA und der Medienkonzern Warner Brothers. Bekannt ist der Gründer und Chef des Veranstalters Adeo Interactive jedoch vor allem für seinen Start-up-Wettbewerb auf der Technologiemesse South by Southwest (SXSW) im texanischen Austin. Am kommenden Wochenende wetteifern insgesamt 50 Jungunternehmen in zehn Kategorien darum, von Kunden und Geldgebern entdeckt zu werden. In diesem Jahr ist als Finalist auch ein Start-up aus der deutschen Provinz in Texas dabei, das sich dem Reitsport verschrieben hat.

Als wir 2008 gestartet sind, waren es fast alles Unternehmen aus Kalifornien, vorrangig dem Silicon Valley, sowie aus Boston und New York. Wir haben uns bemüht, das Feld vielfältiger zu machen, haben etwa Jungunternehmen aus Kentucky oder Indiana ermuntert, es auf die große Bühne zu wagen. Nun wollen wir noch globaler werden. Mein Ziel ist, dass rund die Hälfte der Teilnehmer aus dem Ausland stammt

Einen deutlich größeren Anteil haben jedoch die FinTechs. Ein Viertel der wertvollsten Start-ups bieten Finanzdienstleistungen an.

Start-ups machen alle etwas mit Internet und Apps? Tatsächlich sind Internet und Digitalisierung ein Nährboden für junge Unternehmen: Jeweils acht Prozent der wertvollsten europäischen Start-ups stammen aus den Branchen IT- und Softwareentwicklung, Online-Service-Portale sowie Consumer-Mobile und Web-Application.

Sie haben den Digital-Assistenten Siri in ihrem Wettbewerb gezeigt, als sein Schöpfer noch ein obskures Start-up aus dem Silicon Valley war - bevor Apple es entdeckte und übernahm. Was ist Ihr Geheimtipp in diesem Jahr?

Ach, da möchte ich neutral sein und das unserer Jury überlassen. Wir haben viele spannende Geschäftsideen. Neben den Trendthemen wie Virtueller Realität, Gesundheit und Künstlicher Intelligenz sehen wir interessante Innovationen in Bereichen wie Transport oder Sport. Dafür haben wir neue Kategorien eingeführt.

Bei Transport und Start-ups denkt jeder gleich an Uber und Lyft – und knallharten Verdrängungswettbewerb. Oder autonomes Fahren, wo Milliarden investiert werden müssen.

Genau, dabei ist dieser Sektor so groß und vielfältig. Er steht meiner Meinung nach noch am Anfang. Einer unser Finalisten in dieser Kategorie ist Driver Watchdog aus Buffalo, das einen intelligenten Sicherheitsassistenten für Fahrer entwickelt hat, der unter dem Rückfahrspiegel befestigt wird. Das Gerät nimmt nicht nur den Verkehr auf, sondern warnt vor Kollisionen, analysiert das Fahrverhalten, prüft etwa über die Innenraumkamera ob der Fahrer Anzeichen von Müdigkeit zeigt.

Oder Spatial.ia aus Detroit, das zusätzlich zur traditionellen Navigation durch die Auswertung von sozialen Medien via Künstlicher Intelligenz anzeigt, was rund um den Zielort gerade passiert, kulturelle Veranstaltungen etwa oder welche Bar gerade besonders angesagt ist.