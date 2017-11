New York/LondonIn der Kinobranche bahnt sich Insidern zufolge eine internationale Fusion an. Das britische Unternehmen Cineworld sei an der Übernahme des US-Konkurrenten Regal Entertainment interessiert, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Mit einem Zusammenschluss könnten die Kinobetreiber Online-Rivalen wie Netflix besser Paroli bieten. Regal Entertainment ist rund drei Milliarden Dollar an der Börse wert. Cineworld kommt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 2,5 Milliarden Dollar. Bei Cineworld und Regal Entertainment war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Regal betreibt 561 Kinos an 7315 Orten und Cineworld 2049 Lichthäuser in 221 Städten.