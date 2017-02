Gemeinsam stecken sie nach Informationen der WirtschaftsWoche etwa vier Millionen Euro in die Code University. Zu den Geldgebern zählen der durch die TV-Show „Höhle der Löwen“ bekannte Investor Frank Thelen, Seriengründerin Verena Pausder (Fox & Sheep), Florian Heinemann, Chef des Inkubators Project-A oder Trivago-Gründer Rolf Schrömgens.

Die vom Kölner Unternehmer Thomas Bachem gegründete private Fachhochschule soll im Wintersemester mit etwa 100 Studenten in Berlin starten. Studenten sollen dort noch praxisnaher als an bisherigen Fachhochschulen unterrichtet werden. So sind als Kooperationspartner Unternehmen wie Zalando oder Check24 im Gespräch. „Das Projekt schließt eine relevante Lücke in Deutschland“, sagt Project-A-Chef Heinemann.