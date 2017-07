SeoulDer Apple-Rivale Samsung verdient dank höherer Preise für Speicherchips so gut wie nie. Für das zweite Quartal sagte der Konzern am Freitag einen Anstieg des Gewinns um 72 Prozent auf umgerechnet 10,6 Milliarden Euro vorher. Von Reuters befragte Analysten sagten nicht so viel voraus. Der Umsatz legte um 18 Prozent auf umgerechnet 45 Milliarden Euro zu. Details nannte Samsung nicht. Detaillierte Ergebnisse will das Unternehmen Ende Juli bekanntgeben.