Die gute Nachricht aus der Bonner Telekom-Zentrale ist: Auch wenn Konzernchef Tim Höttges wochenlang unterwegs ist und sich nicht persönlich um die operativen Geschäfte kümmern kann, den Laden bringt das nicht aus dem Tritt. Das zeigen die heute vorgelegten Geschäftszahlen für das dritte Quartal auf eindrucksvolle Weise: Das Umsatzwachstum kommt plötzlich nicht nur – wie in den vergangenen Quartalen – aus den USA, sondern auch aus dem Heimatmarkt Deutschland und den Auslandsgesellschaften in Europa.

„Das dritte Quartal ist das beste, das wir in 2017 zeigen“, freut sich Höttges und hebt die Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal an. Statt 22,3 Milliarden Euro erwartet die Telekom jetzt einen bereinigten operativen Gewinn von 22,4 bis 22,5 Milliarden Euro. Mehr liefern als er den Kapitalmärkten versprochen hat – diese Vorgabe hatte Höttges schon bei seinem Amtsantritt seiner Führungsmannschaft gemacht. Und das scheint im Geschäftsjahr 2017 bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel der IT-Sparte T-Systems gut zu klappen. So gesehen ist nicht alles, aber vieles im Lot.