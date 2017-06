Fünf Jahre nach Unterzeichnung einer weitreichenden Kooperation zum Bau eines superschnellen Glasfasernetzes für Chemnitz wollen die beiden Unternehmen die Verträge neu aushandeln. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. „Es gibt Optimierungspotenzial“, bestätigt die Telekom die Gespräche, die von Johannes Pruchnow, dem neuen Vorstandsbeauftragten für Breitbandkooperationen, geführt werden. Demnach wollen die Telekom und Eins Energie ihre Kooperation auch auf die gemeinsame Vermarktung von Glasfaseranschlüssen ausdehnen. „Mit einer maximalen Marktansprache“, also intensiver Akquise, will die Telekom erreichen, dass mehr Kunden auf den Glasfaseranschluss umsteigen. Außerdem soll das „Auslastungsrisiko“, das die Telekom bisher weitgehend alleine trägt, „ausgewogener zwischen den Kooperationspartnern verteilt werden“. Die Telekom zieht damit Konsequenzen aus der bisher äußerst schwachen Nachfrage.

Der Bau des Glasfasernetzes in Chemnitz war 2012 das erste Gemeinschaftsprojekt von Telekom-Deutschland-Chef Niek Jan van Damme mit einem Energieversorger. Das Projekt sollte „Modellcharakter“ für andere Großstädte in Deutschland haben. Beim Start vor fünf Jahren vereinbarten die beiden Unternehmen eine sehr arbeitsteilige Vorgehensweise. Eins Energie baut das Glasfasernetz in Chemnitz und legt die superschnellen Leitungen bis in die Keller von inzwischen 57.000 Haushalten. Die Telekom übernimmt im Gegenzug nicht nur die Verantwortung für den Betrieb des Netzes, sondern auch für die Kundenakquise. Bislang konnte die Telekom aber nur wenige Haushalte von einem Wechsel weg von dem in Chemnitz sehr starken TV-Kabelnetzbetreiber Telecolumbus überzeugen. Genaue Zahlen zu dem Kooperationsprojekt will der Konzern nicht nennen, sie liegen aber weit unter Plan, berichtet ein Insider.