Doch gerade das Thema Flexibilität ist oftmals kein einfaches in Bonn. Am Donnerstagmorgen berichtete die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf einen Beitrag im Intranet der Telekom, T-Systems habe die internen Umsatzziele für das laufende Jahr reduziert, nachdem die Erlöse im vergangenen Jahr unter den Erwartungen blieben.

Das klassische Geschäft schrumpfe derzeit schneller als der Zuwächse in neuen Bereichen wie die Cloud dies ausgleiche, räumte Clemens am Donnerstag ein. Das klassische Outsourcing-Geschäft werde weiter abschmelzen, „denn viele dieser Sachen wandern in die Cloud“, sagte Clemens der Nachrichtenagentur dpa. „Da ist uns auch bewusst, dass es ambitioniert ist, dass wir den Umsatz halten wollen in diesem Geschäft.“ Konkrete Zahlen soll es erst zur Bilanzvorlage am 2. März geben.