LondonDer Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit einer unverändert starken Nachfrage. Anleger schickten die Aktie am Dienstag dennoch auf Talfahrt. Am Vormittag brach der Kurs über sieben Prozent ein. Zum einen waren die Titel von Übernahmegerüchten in der US-Halbleiterindustrie in den vergangenen Tagen stark angetrieben worden. Zum anderen ließen sich Analysten und Händler von den optimistischen Erwartungen fürs vierte Quartal wenig überzeugen.

Die Erlöse kletterten bei Dialog im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 363 Millionen Dollar, wie das im TecDax notierte Unternehmen mitteilte. In dem für die schnelllebige Halbleiter-Branche wichtigen Vergleich zum Vorquartal lag die Wachstumsrate bei 42 Prozent. Treibende Kraft war im Wesentlichen die Sparte Mobile Systems. Hier stiegen die Erlöse zum Vorquartal um 54 Prozent, im Jahresvergleich stand ein Plus von 4 Prozent.