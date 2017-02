Wann haben Sie das letzte Mal in einem Katalog geblättert und per Telefon oder Post bestellt? Geht es nach den Zahlen der Otto Group, wird das immer seltener: Nur noch sieben Prozent des Umsatzes bei der Einzelgesellschaft Otto stammt aus dem Katalog, 93 Prozent kommen aus dem Online-Versand. Ein Erfolg, den das Unternehmen dem langjährigen Chef Michael Otto zu verdanken hat, der früh die Bedeutung der digitalen Welt für seine Branche erkannte. Im vergangenen Jahr hat ihm die Jury dafür den Sonderpreis „Digitalisierungsmacher“ beim Digital Champions Award verliehen.

Aufgeben will Otto den Katalog aber nicht. „Kataloge sind ein wichtiges Marketinginstrument und inspirieren Kunden dazu, ins Internet zu gehen, daher halten wir daran fest“, sagt Michael Otto. Wie er all das geschafft hat? Indem wir die Führungskräfte zum Umdenken bringen. Sie dürfen nicht mehr nur Anweisungen geben und kontrollieren. Sie müssen Ziele vorgeben, aber die Mitarbeiter so eigenständig wie möglich die Schritte dahin entwickeln lassen. Dabei müssen wir viel mehr Fehler zulassen, aus denen wir lernen und die wir dann natürlich schnell korrigieren. Dazu gehört auch, Macht und Kontrolle abzugeben.“