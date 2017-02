FrankfurtFür den Mobilfunkanbieter Drillisch zahlt sich ein Deal über die Nutzung des Netzes von Telefonica Deutschland aus. Die Zahl der Handykunden sei 2016 um knapp 30 Prozent auf 3,4 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen aus Maintal in der Nähe von Frankfurt am Mittwoch mit. Der Betriebsgewinn (Ebitda) zog gleichzeitig um 14 Prozent auf 120 Millionen Euro an. Die Dividende werde um 5 Cent auf 1,80 Euro je Titel für 2016 angehoben.