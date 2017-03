San FranciscoEs geht um den angeblichen Diebstahl von riesigen Datenmengen von Waymo-Servern durch einen Mitarbeiter, der danach das Unternehmen verließ und ein Start Up für selbstfahrende Autos in San Francisco gründete. Nur wenige Monate danach übernahm Uber das frische Unternehmen namens Otto für erstaunliche 680 Millionen Dollar. Kurz darauf konnte Uber Testfahrten mit eigenen selbstfahrenden Autos starten. Alphabet, die Holdinggesellschaft in der heute Google und Waymo beheimatet sind, hat Ende Februar Klage gegen Uber, das übernommene Start Up und dessen Gründer Anthony Levandowski eingereicht. Der Vorwurf lautet auf Datendiebstahl und Patentmissbrauch.

Jetzt fordert Waymo faktisch einen totalen Stop der Entwicklungsarbeiten an selbstfahrenden Autos bei Uber, bis der juristische Streit um den angeblichen Diebstahl und Patentverletzungen geklärt ist. Uber soll es untersagt werden mit seiner Flotte selbstfahrender Autos Testfahrten durchzuführen. Das könnte den Konzern um Jahre zurückwerfen. Die Papiere wurden am Freitag vor Gericht in San Francisco eingereicht und eine erste Anhörung ist für den 27. April vorgesehen. Uber hat alle Anschuldigungen als haltlos zurückgewiesen. Ein Waymo-Sprecher begründete gegenüber dem Handelsblatt das harte Vorgehen: "Wettbewerb sollte in den Laboratorien und auf der Straße stattfinden, nicht durch illegale Aktionen. Angesichts der starken Beweislage bitten wir das Gericht unser geistiges Eigentum zu schützen, in das unsere Ingenieure tausende von Arbeitsstunden investiert haben.