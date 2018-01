BerlinSmartphones und Premium-Laptops kurbeln laut einer Studie der Marktforscher von Gartner im laufenden Jahr den weltweiten Verkauf von technischen Geräten an. Während die Auslieferungen von herkömmlichen Computern und Notebooks um gut fünf Prozent auf 193 Millionen Exemplare zurückgingen, seien Luxus-Produkte wie beispielsweise das MacBook Air von Apple gefragt, teilte Gartner in einer am Montag veröffentlichten Prognose mit.

Zudem halte das Wachstum auf dem Smartphone-Markt an, was letztlich zu einem Plus von 2,6 Prozent bei den Handy-Auslieferungen auf 1,9 Milliarden Geräte führe. 2018 machen Smartphones demnach rund 87 Prozent aller Mobiltelefon-Verkäufe aus. Insgesamt steigt laut Gartner die Zahl der ausgelieferten technischen Geräte um 2,1 Prozent auf 2,32 Milliarden Stück.