Den Schriftzug kennt man vor allem von Spielekonsolen und Haushaltsgeräten: Das japanische Unternehmen kann aber auch anderes. Nun wagt es sich auf den Automobilmarkt vor.

Bekannt für Unterhaltungsmedien, geht Panasonic zunehmend andere Wege: Nun plant das Unternehmen die Entwicklung eines Systems für autonomes Fahren – und will so in fünf Jahren zu den Branchen-Vorreitern aufschließen.